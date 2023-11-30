Какой на самом деле была мать Тереза

Образ матери Терезы считается одним из самых узнаваемых. Эта сухонькая старушка с грустными глазами давно стала символом безвозмездной помощи и милосердия. Однако это описание идет вразрез с рассказами людей, которые были знакомы с деятельностью в реальной жизни.

О том, каким на самом деле человеком была мать Тереза, читайте в нашем материале.

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Кто такая мать Тереза

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Мать Тереза, чье настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье. Девочку крестили на следующий день, поэтому сама она считала своим днем рождения именно 27 августа, подчеркивая тем самым собственную религиозность. Когда Агнес было девять, ее отца убили. С его гибелью семье пришлось изменить образ жизни и стать скромнее.

В 18 лет Агнес ушла из дома, чтобы вступить в монашеский орден в Ирландии. Тогда же она взяла себе имя мать Тереза в честь Святой Терезы де Лизье. Позже она покидает орден и проходит курсы медицинской помощи. В этот период она учит индийских детей и отрывает приют для умирающих. Тогда же она впервые получает финансирование.

В 1950 году ее сообщество «Сестры — миссионерки любви» получило статус религиозной общины. Мать Тереза, как о ней рассказывали, помогала обездоленным, не щадя собственных сил. Именно такой ее рисует массовая культура.

В 2003 году католическая церковь причислила ее к лику блаженных, а в 2016 году — к лику святых. Однако сегодня многие сомневаются в честности этой женщины.

Некачественная медицина

После смерти матери Терезы в 1997 году от сердечного приступа в СМИ все чаще стали появляться сведения о том, как та на самом деле вела свои дела. Оказалось, в ее медицинские центры для нищих зачастую отказывались принимать квалифицированных медиков. Пациенты там страдали от нехватки лекарств и оборудования.

Использованные шприцы шли в ход после промывания игл под струей воды. Побывавшие в центрах матери Терезы люди утверждали, что люди там не получают необходимой помощи, а лишь ждут смерти.

Помощь только христианам

Мать Тереза утверждала, что ее организация ежедневно кормит в Калькутте более тысячи человек. На самом деле суповых кухонь было всего три, а пропитание несчастные могли получить только после предъявления продуктовой карточки. Это слабо вяжется с концептом безвозмездной помощи.

Кроме того, как пишут в СМИ, просящий должен был быть христианином. В противном случае он уходил оттуда голодным. Этот эпизод привел некоторых исследователей деятельности матери Терезы к тому, что она стремится не помогать несчастным, а использует их для распространения своей религии.

Поддержка больших корпораций

В 1984 году на предприятии в Индии произошла авария. В результате взрыва чана с ядовитыми веществами на химическом заводе американской компании «Юнион карбайд» погибло много людей. 4 000 человек умерли сразу, еще 21 000 скончались после происшествия в ужасных муках.

До аварии на Чернобыльской АЭС еще два года, поэтому это происшествие вызвало огромный резонанс. Однако мать Тереза встала на сторону американской компании. Женщина заявила, что на все воля божья, да и люди, скорее всего, сами виноваты в трагедии. Якобы авария стала ответом бога на их грехи.

Дружба с криминальными авторитетами

Мать Тереза позиционировала себя божьим человеком. Однако в реальной жизни она общалась с далекими от него людьми. Среди ее знакомых были гаитянский диктатор Жан-Клод Дювалье и горе-банкир Чарльз Китинг.

Чарльз Китинг был одним из виновных в банковском кризисе в США 80-х годов. По его вине американские налогоплательщики потеряли около 120 миллиардов долларов. Впрочем, мать Тереза все же просила судью его помиловать.

Жана-Клода Дювалье в 2011 году арестовали и предъявили ему обвинения в преступлениях против человечности. Известно, что устраивал репрессии на своих оппонентов и их родственников. Дювалье похищал и пытал людей, а также устраивал ритуальные убийства.