Все дело в полковнике Томе Паркере, который был менеджером Элвиса Пресли. Но немногие знали, что на самом деле он не был никаким американским полковником. Он Родился в Нидерландах под именем Андреас Корнелиус ван Кёйк и в возрасте 18 лет приехал в США. Он всю жизнь скрывал свое голландское происхождение и нелегально находился на территории Штатов, из-за чего не мог выехать за границу. Именно поэтому он запрещал Элвису устраивать концерты за пределами страны.