Американец выиграл пожизненный приз в лотерею по ошибке продавца

В США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерею из-за ошибки продавца. Об этом сообщает издание UPI.

© Unsplash

60-летний Майкл Сопейстал регулярно приобретал в Мичигане билет для участия в лотерее, однако никогда ничего не выигрывал.

Все изменилось в один день по ошибке продавца. Кассир продал Майклу не тот билет, который он хотел. В итоге мужчина выиграл пожизненный приз: отныне каждый год он будет получать по $25 тысяч.

Сопейстал признался, что планирует потратить выигрыш на путешествия, а также на пополнение сбережений.