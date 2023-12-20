После официального развода с принцем Чарльзом в 1996 году принцесса Диана потеряла многое из того, что было связано с ее королевским статусом.

Она лишилась титула Ее Королевского Высочества. Отныне она была просто Диана, принцесса Уэльская, без почетного обращения «Королевское Высочество».

Также Диана больше не получала королевского содержания и не имела доступа к привилегиям членов королевской семьи. Ей пришлось полагаться на собственные финансовые средства.

Таким образом, после развода Диана лишилась многих атрибутов и преимуществ королевской жизни, фактически став обычным человеком, пусть и очень известным.