Назван день, в который родилось больше всего миллиардеров

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Аналитики-энтузиасты подсчитали, в какие месяцы и дни рождается больше всего богачей. Спойлер – осенью.

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«Финансовые эксперты из Coupon Follow изучили список 500 миллиардеров Bloomberg. Самая популярная дата рождения – в ноябре. Также популярным месяцем рождения миллиардеров признан октябрь», – цитирует необычное исследование Daily Mail.

Из списка 500 крупнейших миллиардеров у девятнадцати человек совпадает день рождения – это 30 ноября. У сорока богатейших людей из списка совпадает месяц рождения – октябрь.

Среди тех, кто родился 30 ноября, владелец медиакомпании Advance Publications Дональд Ньюхаус с состоянием более 15,8 миллиарда долларов. Также в списке основатель производства лакокрасочных материалов Wuthelam Holdings Го Чен Лян (11,1 млрд долларов) и кинопродюссер Дайан Хендрикс (10,4 млрд).

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что в России появился третий лотерейный миллиардер – житель Тюмени урвал куш в новогоднем розыгрыше.