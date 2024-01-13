Нелли Блай: история первой тайной журналистки

Нелли Блай, настоящее имя которой Элизабет Джейн Кокран, стала пионером нового направления журналистики. Она была удивительно многогранной личностью, прославившись также как предпринимательница и изобретательница, а также совершив кругосветное путешествие за рекордные 72 дня. Подробнее о жизни легендарной женщины — в материале "Рамблера".

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Ее карьера началась в известном издании Pittsburgh Dispatch, но вскоре она стала искать новые вызовы и отправилась в Мексику. Там она углубилась в изучение мексиканской культуры и обычаев, а ее наблюдения были опубликованы в книге под названием "Шесть месяцев в Мексике". В одной из своих статей она высказала яркое мнение о мексиканском правительстве после ареста журналиста, что в итоге привело к ее изгнанию из страны под угрозой ареста.

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В 1887 году Нелли покинула Pittsburgh Dispatch и переехала в Нью-Йорк. Однако, она столкнулась с преградами при поиске работы в газете из-за своего пола. Через некоторое время ей предложили секретное задание от Джозефа Пулитцера и известной газеты New York World. Ей предстояло выдавать себя за пациентку психиатрической больницы, чтобы раскрыть факты о пренебрежении и жестокости в приютах.

Вначале Нелли зарегистрировалась в Bellevue, а затем была переведена на остров Блэкуэлл. С помощью адвокатов газеты, спустя десять дней испытаний, она была освобождена из приюта, согласно заранее составленному плану. Нелли Блай рассказала о ужасных условиях и своем личном опыте в приюте для психически больных людей. В 1887 году эти страшные истории были опубликованы в ее книге "Десять дней в сумасшедшем доме", где она также предложила несколько реформ в области психиатрии.

В 1888 году Нелли решила разоблачить фиктивный рекорд Филеаса Фогга, который совершил кругосветное путешествие за 80 дней. 14 ноября 1889 года она начала свое собственное путешествие вокруг Земли. Большую часть времени она путешествовала в одиночку. Через несколько дней после окончания 72-дневного маршрута, 25 января 1890 года он вернулась в Нью-Йорк.

В 1895 году Нелли познакомилась с Робертом Симаном, который был старше ее на 42 года, и вскоре они поженились. Она решила оставить свою журналистскую карьеру и помогать мужу в управлении его компанией по производству железа. Однако, несчастная любовь уничтожила ее планы, так как муж скоропостижно скончался в 1904 году. Сама Нелли Блай умерла в 1922 году от пневмонии.