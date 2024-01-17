Королевские титулы часто означают жизнь, полную долга и ограничений. Некоторые члены королевских семей готовы пожертвовать привилегиями ради любви и свободы.

Принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II, в 1970-х годах влюбилась в военного Питера Таунсенда. Их отношения вызвали скандал, и Маргарет пришлось отказаться от права наследования престола, чтобы выйти за него замуж.

Отречение от престола короля Эдуарда VIII в 1936 году. Он хотел жениться на американке Уоллис Симпсон, дважды разведенной женщине. Этот брак не одобрили ни правительство, ни церковь. Ради любви Эдуард отрекся от короны, которая перешла к его брату Георгу VI.

В XXI веке принц Гарри также оставил королевские обязанности ради любви к Меган Маркл. Они отказались от титулов и переехали в Калифорнию в поисках большей автономии и частной жизни. Их решение потрясло Великобританию.