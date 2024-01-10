За свое долгое правление, продолжавшееся более 70 лет, королева Елизавета II неизбежно сталкивалась с трудными ситуациями и кризисами, в которых ей приходилось принимать сложные решения. Несмотря на ее огромный политический опыт и мудрость, она, как и любой человек, не была застрахована от ошибок.

Многие считают, что одной из главных ошибок королевы Елизаветы II было решение лишить принцессу Диану королевского статуса и титула Ее Королевское Высочество после ее развода с принцем Чарльзом в 1996 году.

Это решение вызвало шквал критики со стороны общественности и СМИ. Диана пользовалась огромной популярностью и любовью простых британцев, ее называли «королевой сердец». Лишив ее статуса, Елизавета II фактически отвергла также и чувства своих подданных.