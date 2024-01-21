Самые «гулящие» короли в истории

Человечество всегда было заинтриговано личной жизнью правителей. На их плечах огромная власть, ответственность и, конечно, множество возможностей и вольностей. "Рамблер" расскажет о самых знаменитых и развязных королях, которые оставили свой след в истории не только своими политическими деяниями, но и безудержными романами.

© Louis-Michel van Loo

Людовик XV

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Одним из самых ярких примеров великого короля-повесы в истории является Людовик XV Французский. Его правление (1715-1774) было известно своими роскошными балами, вечеринками и распутным образом жизни. Людовик XV считался одним из самых развратных монархов своего времени. Его двор был наводнен интригами, любовными связями и сексуальными развлечениями. Одной из его наиболее известных любовниц была Маркиза де Помпадур. Она была его любимой спутницей, а также влиятельной женщиной при дворе. Они вместе проводили много времени на балах, наслаждаясь весельем и вниманием прекрасных женщин.

Генрих VIII

Hans Holbein der Jüngere

Когда речь заходит о гулящих королях, которые были известны своими приключениями с женщинами, невозможно не упомянуть Генриха VIII Английского. Его правление (1509-1547) было наполнено грандиозными пиршествами, охотами, турнирами и празднествами. Он был известен своими множественными браками и романами. Генрих VIII несколько раз менял жену, причем некоторые из его браков заканчивались казнью супруги. Так, он разорвал свой брак с Катариной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн, после чего их брак был также расторгнут, а супруга была казнена.

Карл II

John Closterman

Одним из самых известных аспектов жизни Карла II Испанского (1665-1700) были многочисленные любовные связи. Он славился романами и аферами с различными девушками. Среди его известных мистресс была Мария Луиза де Орлеанская, дочь герцога Орлеанского. Она была красивой и элегантной женщиной, которая обладала влиятельными связями. Мария Луиза была принцессой изначально обрученной с правителем Португалии, но вместо этого стала любовницей Карла II. Она оказала значительное влияние на его политические и личные решения. Среди его женщин также были леди Луиза де Харо и леди Карлотта де Пенисола.