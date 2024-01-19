Почему Билл Гейтс и Стив Джобс воевали 30 лет: видео
Билл Гейтс и Стив Джобс – два гениальных предпринимателя, которые внесли огромный вклад в развитие компьютерных технологий. Но при этом они были ярыми конкурентами, чье противостояние длилось более 30 лет.
Их конфликт берет начало еще в 1980-х годах, когда молодые Джобс и Гейтс только начинали свой бизнес. Изначально две корпорации не были конкурентами, но их отношения ухудшились когда Apple выпустила компьютеры Macintosh, а спустя год Microsoft объявил о выпуске первой версии Windows.
Стив Джобс обвинял Билла Гейтса в копировании графического интерфейса Mac. Но Гейтс не обращал внимания на возражения со стороны Apple, так как знал, что они вдохновились идей для дизайна интерфейса у компании Xerox PARC labs.
Ранее «Рамблер» писал о том, кто такой Гиппократ и почему врачи дают его клятву.