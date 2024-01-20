Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на торги аукционного дома The Cotswold Auction Company в Англии, сообщает CTV News.

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Отмечается, что этот зубной протез был на Черчилле во время знаменитой речи 4 июня 1940 года после вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Устройство было разработано дантистом Уилфредом Фишем, чтобы помочь премьер-министру Черчиллю преодолеть шепелявость.

Аукцион пройдет 6 февраля, оценочная стоимость лота составляет 13 тысяч долларов.

В публикации говорится, что потеряв в юности несколько зубов, Черчилль постоянно носил с собой два комплекта протезов, причем нередко в приступе злости мог сломать один из них.

Выставленный на торги протез, вероятно, был изготовлен в начале Второй мировой войны и стал одним из самых необычных лотов, заявили в аукционном доме. В 2010 году он уже уходил с молотка за около 26 тысяч долларов.

Считается, что один подобный протез похоронен вместе с самим Черчиллем, а другой выставлен в медицинском музее в Лондоне.