Любимые женщины великого Ван Гога

Винсент Ван Гог, как и любой другой гений, обладал некоторой степенью безумия. Он был способен на такие экстремальные поступки, как отрезание собственного уха, и при этом создал произведения искусства, ставшие известными во всем мире. Однако, несмотря на свою творческую страсть и гениальность, в любви у Ван Гога не складывалось. "Рамблер" расскажет о возлюбленных художника.

© Vincent van Gogh

Урсула Луайе

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В Лондоне двадцатилетний Винсент познакомился с девушкой по имени Урсула. Он снял комнату у ее мамы, и они быстро стали близкими друзьями. Ван Гог и Луайе проводили много времени вместе, ходили на прогулки и завтракали. Но Урсула планировала выйти замуж за другого, и хотя Винсент был для нее только другом, он испытывал к ней настоящую страсть. Художник признавался в своих чувствах, но получал отказы. Однако его не останавливали ни жених Урсулы, ни ее мама, которая противилась их дружбе. Ван Гог относился к этому как к иллюзии и продолжал следовать за своим сердцем. Но внезапно в их жизни появился еще один мужчина — жених Урсулы, и Ван Гог был изгнан из дома, а Урсула стала готовиться к свадьбе. Художник продолжал посещать ее дом, стоя под окнами в надежде увидеть ее. В один из таких дней он увидел свадьбу и понял, что его надежды рухнули. Это полностью изменило его жизнь. Он уехал из Лондона, и его мир потерял смысл. Так закончилась их история.

Кэй Фос

Ван Гог был уверен, что второй раз полюбить невозможно, пока не увидел свою кузину по имени Кэй. Встреча произошла в доме родителей Ван Гога, когда Кэй приехала навестить их на несколько дней. Она всегда нравилась Винсенту. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела выйти замуж, родить ребенка и остаться вдовой. Она не хотела вступать в новый брак, особенно с кузеном, который был нескладен и славился своими странностями. В глазах кузины Винсент заметил загадочную печаль, которая охватила его сердце настолько сильно, что он немедленно признался ей в любви. Такая настойчивость испугала Кэй, и она тут же собрала свои вещи и уехала, заявив Ван Гогу, что у них нет будущего. Винсент, не считаясь с отказом, последовал за возлюбленной. Но она отвергла его повторно. Ван Гог горел страстью, и каждый день он писал Кэй письма. Иногда она получала до пяти конвертов в день. Однако Кэй не желала даже поддерживать с ним дружеские отношения. Вскоре отец обратился за помощью к отцу Ван Гога. Возник шумный конфликт. Винсент, не сдержав своих эмоций, заново отправился к возлюбленной. Однако перед ним встали родители "невесты". Отец Кэй выгнал безумного художника из дома. Жизнь потеряла для Ван Гога смысл вновь.

Христина

Прошло время, и Ван Гог перестал испытывать влечение к любовным связям. Для него живопись стала единственной страстью, и она удовлетворяла его душу. Тем не менее, ему все же пришлось вступить в брак, но это было скорее по практическим соображениям, а не по любви. Его выбором стала прачка, которая раньше работала куртизанкой, которой он хотел помочь начать вести праведную жизнь. Однако, его благородные намерения не были оценены. Христина, которая была немного старше Ван Гога, не разбиралась в искусстве живописи, употребляла алкоголь в больших количествах и имела ограниченное понимание семейной жизни. Поняв, что с рискованным и нищим художником больших денег она не получит, она бросила Ван Гога и снова вернулась к своему прежнему образу жизни. Это сильно уязвило Ван Гога, так как он считал себя ее защитником и спасителем от улицы. Он был разбит и разочарован женщиной, которая снова уничтожила его доверие.

Марго Бегеманн

Последней попыткой художника обрести счастье стала Марго Бегеманн, 40-летняя женщина. Однажды на пленэре Ван Гог заметил ее платье мелькнувшим среди кустов. Он окликнул незнакомку, и Марго призналась, что следит за ним уже несколько месяцев и испытывает яркую любовь. Это походило на молодого Ван Гога в его юности. В отличие от прежних возлюбленных, Ван Гог решил предложить Марго свадьбу. Однако, несмотря на свой зрелый возраст, Бегеманн поддалась влиянию своих сестер, которые были против сомнительного союза. Марго, обычно послушная, неожиданно проявила настойчивость, и сестры пообещали выдать ее замуж за Ван Гога, но только через два года. Винсент, вероятно, решив, что такая сложная ситуация не для него (по крайней мере, в любви), сразу же отказался от своего предложения. Даже попытки Марго покончить с собой не привели к ее возвращению. С этого момента Ван Гог решил навсегда забыть о женщинах и посвятить себя только живописи.