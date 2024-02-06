Девушка, отсидевшая за убийство матери, станет героиней нового сериала

Джипси Роуз Бланшар вышла из тюрьмы, став горячей темой для обсуждения. Теперь о девушке, участвовавшей в убийстве собственной матери, хотят снять сериал с ней в главной роли. Об этом сообщает Variety.ru.

© Кадр из фильма Mommy Dead and Dearest, 2017

Мир узнал о Джипси Роуз Бланшар в 2015 году, когда выяснилось, что они с матерью обманывали всех, притворяясь, что девочка очень больна и не может ходить. На фоне заболевания они пользовались льготами и медицинской помощью.

На самом деле Джипси Роуз не была больна. Девочку терроризировала собственная мать. Ее убийство Джипси организовала вместе со своим парнем, за что отправилась в тюрьму.

Выйдя на свободу, Джипси стала героиней СМИ, вскоре ей предложили сняться в нескольких шоу. О жизни Джипси сняли сериал «Притворство» с Патрисией Аркетт в главной роли.

Новый проект расскажет о повседневной жизни девушки, которая все детство находилась под контролем тирана-матери, а позже пребывала в тюрьме. Авторы новой передачи попытаются ответить на вопрос, может ли героиня сама о себе позаботиться.