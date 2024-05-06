Пять епископов Средневековья, которые воевали в бою

Хотя главное предназначение священников и епископов состояло в духовном руководстве верующих, некоторые из них рискнули выйти за пределы храма и отправиться на поле битвы. "Рамблер" расскажет про средневековых епископов, которые, несмотря на свои духовные обязанности, лично вступили в реальные военные столкновения.

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Одо, епископ Байе

Известный своим участием в нормандском завоевании Англии в 1066 году, епископ Одо не только исполнял свои священные обязанности, но и являлся военным лидером. Он был сводным братом Вильгельма Завоевателя и сыграл ключевую роль в битве при Гастингсе. Вооруженный и верхом на коне, он активно участвовал в сражениях, оказывая как духовную, так и военную поддержку норманнским войскам.

Болдуин Фордский, архиепископ Кентерберийский

Болдуин был выдающейся фигурой в Третьем крестовом походе, показав, что призыв к Священной войне не ограничивается мирскими правителями. В 1188 году Болдуин отправился в проповедническое путешествие по Европе, призывая христиан встать на защиту Иерусалима. Он лично утверждал, что благодаря его проповеди 3000 крестоносцев приняли крестный поход. Болдуин также лично участвовал в сражениях на Святой Земле, демонстрируя уникальное сочетание духовного и военного лидерства. В 1190 году он возглавлял около 200 рыцарей и 300 воинов под знаменем святого Фомы Бекета во время осады Акры.

Генри ле Деспенсер, епископ Нориджа

Этот епископ XIV века неоднократно оказывался в центре боевых действий. Всего через два года после своего рукоположения он сражался в Италии на стороне Папы Урбана V в его войне против Милана в 1369 году. Его отличали как великого воина, что принесло ему поддержку и продвижение со стороны Папы.

Генри также участвовал в Крестьянском восстании 1381 года. По английским летописям, в битве при Северном Уолшеме он лично возглавил атаку и одолел своих противников в рукопашном бою. Многие крестьяне были убиты или взяты в плен, в том числе их лидер Джеффри Литстер. После этого Генри вернулся к своей более духовной деятельности.

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Адемар де Монтей, епископ Пюи-ан-Веле

Адемар был не только епископом, но и опытным рыцарем, дипломатом и трубадуром. В качестве епископа Пюи-ан-Веле он был назначен папским легатом и духовным наставником крестоносцев. Он являлся передовым фигурой в Священной войне, выполняя двойную роль военачальника и духовного лидера, и оставляя свой след на поле боя. В 1098 году его руководство сыграло решающую роль в успешном захвате Антиохии.

Альберт Буксгевден, епископ Рижский

Менее известный, но интересный персонаж в истории средневековья, Альберт зарекомендовал себя как епископ-миссионер в Ливонии и первый епископ Риги. Он участвовал в сражениях в туманные времена XII века, включая организацию крестового похода в Прибалтику и основание города Риги.

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