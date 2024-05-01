Очки в Средневековье: откуда родом это изобретение

История средних веков часто воспринимается как эпоха суеверия и страха перед новшествами, включая их отношение к некоторым изобретениям, считавшимся малопонятными. Но на самом деле, как и мы сегодня, люди того времени ценили удобство и пользу новых технологий, включая очки, об истории развития которых расскажет "Рамблер".

© Фрагмент картины Яна ван Эйка «Мадонна каноника ван дер Пале»

В XIII веке европейцы стремились к новейшим технологиям, в том числе к гаджетам. Так, идея использования оптических линз имеет древние корни, но только в средние века они стали доступны для ношения и даже модными. Историки утверждают, что первые европейские очки появились примерно в 1280-х годах в Италии.

Очки были одним из тех изобретений, которые, казалось, возникали одновременно в умах многих изобретателей, и хотя нельзя однозначно определить, кто был первым создателем, Италия тех веков стала центром оптики. Это неудивительно, учитывая, что стеклоделие и итальянская культура тесно переплетались в те времена: венецианские мастера стекла славились своими изделиями.

Почему в Средневековье церкви ругались из-за хлеба

Средневековые очки изначально не имели дужек для крепления на ушах; они представляли собой две линзы, соединенные в центре. Это значило, что владельцы либо держали их в руках во время использования, либо тесно прижимали к носу. Они имели выпуклые линзы, помогающие дальнозорким фокусироваться на близких объектах. Вогнутые линзы появились в период раннего Нового времени. Оправы изначально делали из кости, дерева или металла, но со временем для них стали использовать проволоку и кожу.

Со временем мастера стекла стали настолько опытными, что герцог Миланский заказал в 1466 году 200 пар очков с разными диоптриями. Он дал инструкции, чтобы сила линз увеличивалась в зависимости от ухудшения зрения человека среднего возраста от 30 до 70 лет с интервалом в пять лет. Это означало, что у мастера стекла была информация для создания широкого разнообразия. Это доказывает, что использование очков было настолько популяризировано, что мастера могли определить средние значения, такие как сила линз, в зависимости от возраста.

Ранее мы писали, правда ли, что в Средние века люди почти не мылись, или это миф.