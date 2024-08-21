Знаменитости и их хобби

Знаменитости, как и все остальные, нуждаются в хобби, которые помогают им отвлечься от профессиональных обязанностей и найти баланс в жизни. «Рамблер» расскажет про неожиданные и интересные увлечения некоторых известных личностей.

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Анджелина Джоли: коллекционирование кинжалов

Известная актриса, режиссер и активистка Анджелина Джоли, помимо своей успешной карьеры, увлекается коллекционированием кинжалов. Ее интерес к этому необычному хобби возник еще в подростковом возрасте. Джоли признается, что восхищается историей и искусством изготовления оружия. В ее коллекции насчитывается множество антикварных и современных экземпляров, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

Дэвид Бекхэм: пчеловодство

Футбольная звезда Дэвид Бекхэм удивил многих, когда поделился своим увлечением пчеловодством. Этот хобби стало для него способом расслабиться и провести время на свежем воздухе. Бекхэм даже построил ульи на своем участке и активно занимается уходом за пчелами. Его увлечение не только приносит ему радость, но и помогает поддерживать экологический баланс.

Тейлор Свифт: вязание

Певица и автор песен Тейлор Свифт известна своим талантом к написанию хитов, но мало кто знает, что в свободное время она увлекается вязанием. Это хобби помогает ей расслабиться и отвлечься от мира шоу-бизнеса. Свифт часто создает вязаные вещи для своих друзей и близких, превращая это увлечение в способ выразить свою любовь и заботу.

Леонардо Ди Каприо: коллекционирование фигурок динозавров

Актер Леонардо Ди Каприо, известный своей страстью к охране окружающей среды, также увлекается коллекционированием фигурок динозавров. Это хобби началось с детства, когда Ди Каприо впервые увидел экспонаты на выставке. Сегодня его коллекция включает в себя редкие и ценные экземпляры, которые актер тщательно подбирает и изучает.

Кира Найтли: садоводство

Британская актриса Кира Найтли, чьи роли часто связаны с историческими драмами, находит покой и радость в садоводстве. В свободное время она любит ухаживать за своим садом, выращивая цветы, овощи и травы. Садоводство помогает Найтли расслабиться и почувствовать связь с природой, что особенно важно для нее в мире, полном стрессов и публичности.

Том Хэнкс: коллекционирование пишущих машинок

Оскароносный актер Том Хэнкс давно известен своей любовью к пишущим машинкам. Его коллекция насчитывает более 200 экземпляров, каждый из которых обладает уникальной историей и дизайном. Хэнкс даже написал сборник рассказов, вдохновленных его коллекцией, под названием «Uncommon Type». Пишущие машинки для него — не просто предметы старины, но и способ выразить свою креативность и любовь к письму.

Кэти Перри: строительство моделей поездов

Певица Кэти Перри, известная своими яркими выступлениями и эксцентричным стилем, увлекается строительством моделей поездов. Это хобби, которое требует терпения и внимания к деталям, помогает ей расслабиться и найти вдохновение в чем-то совершенно отличном от ее повседневной жизни.

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