Александра Жукова: как страдала жена маршала Победы в браке

Имя Георгия Жукова знает каждый. Он — символ Победы и один из самых известных военачальников XX века. У него была жена — Александра Жукова, женщина, которая десятилетиями оставалась в его тени и при этом сыграла важную роль в судьбе полководца. «Рамблер» расскажет, кем была супруга бывшего Министра обороны СССР, как сложилась ее жизнь и какую роль она сыграла в судьбе маршала.

Детство и брак с Жуковым

Александра Жукова (в девичестве Зуйкова) родилась в начале XX Ее отец, Дий Алексеевич Зуйков, занимался продажей швейных машин «Зингер» и торговлей военным снаряжением. Детство Александры прошло в типичной рабочей среде, где ценили труд и порядок. Она окончила гимназию, после чего получила педагогическое образование и работала учительницей.

Вскоре Александра познакомилась с молодым кавалеристом Георгием, который только начинал службу в Красной армии. Они начали жить вместе в 1920 году, когда Жуков еще не имел высокого звания и большого влияния. У них родились две дочери — Эра (1928) и Элла (1930), ставшие центром жизни Александры на долгие годы. Но официально они поженились только в 1953 году.

Жизнь с военачальником

Служба Жукова предполагала постоянные командировки, и с первых лет брака Александра везде сопровождала мужа. Она не только вела хозяйство и воспитывала дочерей, но и помогала мужу в службе: известно, что она работала писарем в штабе, где служил Жуков, чтобы оставаться рядом с ним. Она никогда не любила публичности и не стремилась оказаться на виду, однако ясно, что в годы становления карьеры Жукова именно его жена обеспечила ему тот самый надежный тыл, о котором позже писал сам маршал.

В годы Великой Отечественной войны роль Александры стала еще более значимой. Муж находился на фронте, и супруга постоянно к нему приезжала. Также на ее плечи полностью легла забота о семье, доме и дочерях, при том что сама страна жила в условиях нехватки всего необходимого.

Измены и развод

Георгий Жуков не был примерным семьянином. Уже после войны стали известно, что у него были романы на стороне, и это отражалось на отношениях в семье. Александра долго терпела измены супруга, но в конце концов их брак все же распался. Последней каплей стало то, что в 1950 году маршал стал открыто жить с Галиной Семеновой, подполковником медицинской службы, и это окончательно разрушило отношения с его женой.

В 1965 году Жуковы официально развелись. Громких скандалов не последовало. Александра вела себя сдержанно и не давала поводов для пересудов, понимая, что главное — сохранить нормальные отношения с бывшим мужем ради дочерей.

Последние годы

После окончательного разрыва с Георгием Александра жила в Москве. Ее жизнь протекала тихо, без участия в публичных делах. Она оставалась рядом с дочерьми, которые стали ее главной опорой. Несмотря на то что имя Александры редко упоминалось в газетах, она заняла важное место в семейной истории Жуковых. 24 декабря 1967 года она умерла в столице от инсульта и была похоронена на Новодевичьем кладбище.

