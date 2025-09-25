Дети Юрия Андропова и их разные судьбы

Юрий Андропов, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС, оставил заметный след в истории СССР. Помимо политической деятельности он также был отцом и мужем. «Рамблер» расскажет, как жили его наследники и какие пути они выбрали.

© Эдуард Песов/ТАСС

Евгения Андропова

В 1936 году в первом браке Юрия Андропова с Ниной Енгалычевой родилась дочь Евгения. Ее воспитанием занималась няня Анастасия Васильевна, которая ранее растила самого Юрия. После развода родителей девочка осталась с матерью в Ярославле. Отец писал дочери письма, привозил подарки, но виделся с ней редко из-за плотного графика работы.

Евгения получила медицинское образование и работала в кожно-венерологическом диспансере в Ярославле. Выйдя замуж, она взяла фамилию Волкова и родила двух сыновей, Андрея и Петра. Ее дети выбрали службу в КГБ, но строили карьеру без помощи деда. Евгения не поддерживала связь с новой семьей отца и вела скромную жизнь. Евгения умерла в 2018 году в Ярославле.

Владимир Андропов

В 1940 году у Юрия и Нины родился сын Владимир. После развода родителей он вместе с сестрой остался с матерью в Ярославле. Юрий приезжал к детям, привозил подарки и помогал финансово, но воспитанием сына почти не занимался.

Владимир рос добрым, но слабовольным человеком. В подростковом возрасте он получил условный срок за мелкое хулиганство, а позже совершил еще одно преступление. Он мечтал стать летчиком и в 32 года просил отца помочь с поступлением в летное училище, но Юрий не поддержал эту идею. Получив досрочное освобождение, он переехал в Молдавию, где работал на швейной фабрике и женился. В браке родилась дочь Евгения.

Как сын Иосифа Сталина попал в немецкий плен и почему отец его не спас

Здоровье Владимира подорвало злоупотребление алкоголем. В 1975 году Андропов-младший умер в Тирасполе от почечной недостаточности при неясных обстоятельствах. Перед смертью он попросил жену Марию написать на его надгробии: «Умер, пытаясь взлететь».

Игорь Андропов

Во втором браке с Татьяной Лебедевой, с которой государственный деятель познакомился в Карелии, в 1941 году родился сын Игорь. Семья жила в Карело-Финской ССР, затем переехала в Москву и Венгрию. Игорь получил образование в МГИМО и защитил кандидатскую диссертацию. Он мечтал о творческой профессии, но семья настояла на дипломатической карьере.

Игорь работал в Институте США и Канады, был послом в Греции и служил в Министерстве иностранных дел. Его карьера осложнялась из-за высокого положения отца: после назначения Юрия главой КГБ Игорю запретили выезд в капиталистические страны, а стажировку в Англии пришлось отменить. Он преподавал в Дипломатической академии и вышел на пенсию в 1998 году.

Личная жизнь сына генсека была яркой. Сначала он был женат на журналистке и поэтессе Татьяне Квардаковой, от которой у него родились дочь Татьяна и сын Константин. Позже он четыре года жил с актрисой Людмилой Чурсиной, но вернулся к первой жене. Его дети эмигрировали в США и создали там свои семьи. Игорь умер в 2006 году.

Ирина Андропова

Младшая дочь Юрия Андропова, Ирина, родилась в 1947 году во втором браке. Она мечтала стать актрисой, но отец запретил ей выбирать эту профессию. Так, Ирина окончила филологический факультет МГУ и работала журналистом в советском издании. Позже она вышла замуж за актера Михаила Филиппова, и у них родился сын Дмитрий. Но в итоге их брак распался.

О дальнейшей судьбе Ирины известно мало. Она вела закрытый образ жизни, избегала внимания прессы. По некоторым данным, после работы журналистом она вышла на пенсию. Как и другие дети Андропова, Ирина не пользовалась привилегиями отца и жила скромно.

Ранее мы писали о трагической судьбе и загадочной смерти второй жены Иосифа Сталина — Надежде Аллилуевой.