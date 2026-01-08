Шесть преступников, которые перевернули ход истории

Когда мы слышим об аферистах, в голове ту же выстраивается связь с финансовыми махинациями. Но далеко не все мошенники прославились благодаря денежным авантюрам. Более того, некоторые из них серьезно повлияли на ход истории, оказав влияние, несоразмерное их реальному статусу. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

Григорий Отрепьев — самозванец, который стал царем

Начало XVII века стало периодом для одной из крупнейших политических афер в царской России. Григорий Отрепьев, монах Чудова монастыря, объявил себя «чудом спасшимся» царевичем Дмитрием — сыном Ивана Грозного, официально погибшим в Угличе. Он уловил момент, когда в стране была Смута: голод, слабая власть, интриги бояр.

Отрепьев сумел не просто внедриться в политическую элиту, но захватил московский престол в 1605 году, проведя коронацию, управлял страной почти год и даже начал реформы. Его правление закончилось восстанием, но сам факт, что самозванец стал царем, показывает масштаб аферы. Эта история определила развитие России на десятилетия: последующие появления самозванцев, вмешательство Польши и смена династий связаны именно с Лжедмитрием I.

Грегор МакГрегор — создатель вымышленной страны Пойяис

Великобритания, 1820 год. Шотландский авантюрист сумел убедить британских инвесторов в существовании государства Пойяис в Центральной Америке. МакГрегор представлялся его казначеем и правителем и продавал земельные сертификаты, облигации и право на переезд в «процветающую тропическую республику».

Он выпускал официальные документы, рекламные брошюры, карты и даже конституцию. Несколько сотен людей отправились в «столицу» Пойяиса — а на месте обнаружили непроходимые джунгли. Многие погибли. Это привело к серьезным последствиям:

англо-американские банки перестали давать кредиты новым латиноамериканским государствам;

усилилось недоверие к независимым республикам региона, что тормозило их развитие;

кейс стал первым крупным международным финансовым мошенничеством с реальными человеческими жертвами.

Виктор Люстиг — человек, продавший Эйфелеву башню

Авантюрист чешского происхождения вошел в историю благодаря беспрецедентному эпизоду: в 1925 году он официально «‎продал‎» Эйфелеву башню на металлолом, представившись сотрудником французского правительства. После Первой мировой экономика Франции была нестабильна, кроме того, в то время действительно ходили слухи о закрытии башни. Поэтому сделка состоялась быстро.

Лже-Анастасия: самозванка, выдававшая себя за княжну Романову

Покупатель — владелец сталелитейного предприятия — решил не обращаться в полицию, чтобы не выглядеть смешным. Это позволило Люстигу повторить аферу еще раз. Последствием стало усиление контроля в госучреждениях и появление первых методичек по выявлению «государственных» мошенников.

Фердинанд Демара — фальшивый работник

Американец Фердинанд Уолдо Демара прославился тем, что десятилетиями вживалcя в разные роли: монаха, тюремного психолога, профессора философии, хирурга ВМС Канады. Без профильного образования он проводил операции на корабле во время Корейской войны, руководил исправительным учреждением и преподавал в колледже, не имея ни одного диплома.

Его аферы серьезно повлияли на работу служб безопасности США. После разоблачения Демары были пересмотрены:

процедуры проверки персонала;

стандарты допуска к медицинским работам в армии;

система подтверждения квалификаций.

Джонатан Уайлд — мафиози, который одновременно ловил и создавал преступников

В XVIII-вековом Лондоне Уайлд стал руководителем одной из первых преступных сетей Европы. Он создал модель, которую современные криминологи называют «встроенной системой преступности»:

организовывал кражи;

затем «‎находил» украденное;

получал деньги от жертв;

сдавал неугодных конкурентов полиции.

По сути он управлял криминальной системой Лондона, влияя на политику борьбы с преступностью. Когда афера раскрылась, парламент Великобритании переписал законы, касающиеся похищенного имущества.

Иоганн Бесслер (Орфиреус) — создатель «‎вечного двигателя»

В XVIII веке механик Иоганн Бесслер заявлял, что создал вечный двигатель, работающий без внешней энергии. Орфиреус устраивал публичные демонстрации, на которых механизм действительно вращался часами. Впоследствии стало ясно, что двигатель приводили в движение скрытые механические элементы. Афера стала одним из поводов для внедрения обязательной экспертной проверки патентов в Европе.

Эти аферы меняли политические решения, реформировали системы безопасности, становились причинами пересмотров законов. Поэтому сейчас, оглядываясь назад, можно смело сказать о том, что мошенники по итогу сыграли на благо обществу.

