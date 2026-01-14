Пять самых известных маньяков СССР

В Советском Союзе серийных убийц считали порождением капиталистического общества. По этой причине информация о маньяках либо полностью засекречивалась, либо подавалась в формате отдельных бытовых преступлений. Однако в реальности серийные убийства в СССР существовали, расследовались годами и нередко сопровождались грубыми ошибками следствия. Подробнее о самых известных советских маньяках читайте в материале «‎Рамблера».

Владимир Ионесян («Мосгаз»)

Владимир Ионесян стал первым серийным убийцей, чьи преступления официально признали серией. Он совершал преступления в начале 1960-х годов, пользуясь доверием граждан к коммунальным службам. Представляясь газовщиком, он проникал в квартиры и убивал хозяев холодным оружием.

Его преступления вызвали массовую панику в Москве. Впервые в истории СССР были введены временные инструкции по проверке удостоверений работников коммунальных служб.

Ионесян был задержан после неудачной попытки очередного убийства. Дело рассматривалось в закрытом режиме, однако его последствия привели к пересмотру ряда мер безопасности в крупных городах.

Андрей Чикатило орудовал на протяжении двенадцати лет — с конца 1970-х до 1990 года. Его жертвами становились дети, подростки и молодые женщины. Преступления происходили вблизи железнодорожных станций, лесополос, пустырей. Чикатило часто знакомился с жертвами на вокзалах, представляясь сотрудником милиции или учителем.

Сложность его поимки была связана с отсутствием устойчивого «портрета преступника». Он не имел судимостей, вел внешне упорядоченную жизнь, работал, состоял в браке. Медицинская экспертиза показала, что он страдал импотенцией и мог испытывать сексуальное возбуждение только в процессе насилия, что отражалось в характере преступлений.

В ходе расследования были задержаны более тысячи человек. Одного из них, Александра Кравченко, ошибочно приговорили к расстрелу. Это стало одной из крупнейших судебных ошибок в истории СССР. Чикатило был задержан лишь после того, как сотрудники милиции обратили внимание на его поведение на вокзалах и совпадение маршрутов передвижения с местами преступлений.

Преступления Александра Спесивцева пришлись на период распада СССР, когда контроль со стороны правоохранительных органов был ослаблен. Он нападал на подростков в Новокузнецке, заманивая их в квартиру под различными предлогами. Жертвы подвергались пыткам, убийствам и расчленению.

Отдельной особенностью дела стало участие матери Спесивцева. Следствие установило, что она знала о происходящем, помогала скрывать следы преступлений и вводила соседей в заблуждение. Они вместе с сыном выносили тела жертв частями и потом уничтожали.

Из-за психического диагноза Спесивцев был признан невменяемым. Это вызвало общественный резонанс, поскольку масштабы жестокости не соответствовали привычным представлениям о психических расстройствах. Дело стало одним из первых, где широко обсуждался вопрос ответственности родственников маньяков.

Сергей Головкин в Москве и Подмосковье в конце 1980-х — начале 1990-х годов похищал детей. Он заманивал их, обещая деньги и развлечения. Преступления совершались в гаражах и подсобных помещениях, которые он заранее оборудовал.

Головкин вел двойную жизнь: работал, поддерживал социальные связи, не вызывая подозрений у окружающих. Следствие установило, что он тщательно планировал преступления, уничтожал улики, из-за чего его долгое время не могли поймать.

Это дело стало одним из первых, где в СССР начали использовать элементы поведенческого анализа и психологического профилирования. Головкин был признан вменяемым и расстрелян. Его казнь стала одной из последних в новейшей истории страны.

Геннадий Михасевич

Дело Геннадия Михасевича считается одним из самых трагических в истории советского правосудия. Он убивал женщин в Белорусской ССР на протяжении почти пятнадцати лет. Преступления сопровождались изнасилованиями и удушением.

Следствие пошло по ложному пути, в результате чего были осуждены десятки невиновных людей. Один из них был казнен. Михасевич, пользуясь ситуацией, вступил в добровольную дружину и участвовал в поисках «неизвестного преступника».

Он был разоблачен случайно — после задержания за попытку нападения. Только после этого удалось связать все эпизоды в одну серию.

Несмотря на внушительное количество маньяков, в Советском союзе о них не говорили, прежде всего, из-за идеологии. Серийные убийцы не вписывались в образ социально благополучного общества. Признание существования маньяков означало признание системных проблем — социальной дезадаптации, насилия, психических расстройств.

