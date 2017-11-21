Хотели бы вы побродить по аллеям парка, где бегал маленький Саша Пушкин под неусыпным взором Арины Родионовны? Как вам идея посетить имение, где жила Анна Керн — тот самый «гений чистой красоты»? Интересно бы вам было заглянуть в дом поэта в Болдине, где из-под его пера вышли «Повести Белкина» и последние главы «Евгения Онегина»? Тогда отправляйтесь в путешествие по пушкинским местам! К счастью, многие памятные места, где жил и работал поэт, сегодня превращены в активно работающие музеи с богатыми экспозициями. Посетить их будет интересно и взрослым, и детям, и филологам, и людям, далёким от литературы. Итак, в путь!

>> Как узнать и понять экстравертов

Москва и Подмосковье

История жизни и творчества поэта неразрывно связана со столицей. Родился Пушкин в Москве, в Немецкой слободе. Летом он часто гостил у своей бабушки, Марии Алексеевны Ганнибал, которая жила в имении Большие Вязёмы (это современный Одинцовский район).

_>>_ Как узнать и понять интроверта

Уже взрослый Пушкин часто бывал в столице, навещая дядю Василия Львовича Пушкина, жившего на Старой Басманной улице, и заглядывая в гости к другу Дмитрию Веневитинову, чей дом стоял в Кривоколенном переулке. Бывал Пушкин и у князей Вяземских в Большом Чернышевском переулке: Пётр Вяземский долгие годы оставался верным другом поэта, вёл с ним постоянную переписку.

_>>_ На что потратить первый час рабочего дня

В Москве Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой и привёз молодую жену в квартиру на Арбате.

Если вы живёте в Москве или Подмосковье, или часто бываете здесь проездом, то обязательно посетите пушкинские места, о которых мы сейчас расскажем.

Большие Вязёмы

Здесь юный Пушкин проводил летние месяцы, отдыхая от сырости Санкт-Петербурга. Сейчас в Вязёмах работает Государственный историко-литературный музей-заповедник имени А. С. Пушкина. Гости музея могут осмотреть исторические здания, сохранившиеся с давних времён: церковь Преображения, колокольную звонницу конца шестнадцатого века, усадьбу с двумя флигелями и хозяйственными постройками, прекрасный парк.

Практика

Мемориальная квартира Пушкина на Арбате

Здесь поэт жил со своей супругой с декабря 1830 года по май 1831 года. Дом принадлежал дворянам Хитрово, и Пушкин снимал в нём пять комнат на втором этаже. Сейчас в мемориальной квартире воссоздан быт той эпохи. Из подлинных предметов сохранилась только печь, остальные экспонаты — знаменитую конторку поэта, столик для рукоделия Натальи Николаевны и другие памятные вещи — передали музею потомки поэта и его друзей.

Санкт-Петербург и город Пушкин

Хотя с Москвой у поэта было связано много значимых событий в жизни и творчестве, главным городом для него была столица северная — Санкт-Петербург. Неподалёку от города, в Царском Селе, которое сегодня носит название Пушкин, поэт учился с 1811 года. Уже будучи взрослым, Пушкин подолгу жил в Санкт-Петербурге по разным адресам — это были доходные дома и гостиницы. Квартира на набережной реки Мойки, дом 12, стала последним адресом поэта: здесь он с семьёй жил с 1836 года, и сюда же его привезли после злополучной дуэли зимой 1837 года.

Город Пушкин и музей-заповедник «Царское Село»

Царское Село, бывшая загородная резиденция императорской семьи, сегодня представляет собой огромный дворцово-парковый ансамбль, открытый для туристов. Здесь можно посетить Екатерининский парк с восстановленными по оригинальным чертежам беседками и ротондами, и Екатерининский дворец, перестроенный архитекторами Браунштейном и Растрелли. С северной стороны к дворцу примыкает четырёхэтажное здание, где и размещался Царскосельский Лицей. Во дворце можно посмотреть Агатовую и Янтарную комнаты, Холодные бани, висячий сад и многие другие жемчужины архитектуры и декораторского искусства.

Практика

«Мемориальный Музей-Лицей» открыт в оригинальном здании в середине прошлого века. Сегодня здесь можно увидеть восстановленные по архивным материалам большой зал, «Газетную комнату», библиотеку Лицея с подлинными книгами того времени. Если вы окажетесь здесь, обязательно загляните в учебные классы и спальни воспитанников — посмотрите, в каких интерьерах жил и учился Пушкин и его товарищи.

Находится музей по адресу: г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2. Узнать больше об экспозиции можно на официальном сайте. Мемориальный музей-дача Пушкина

Здесь же, в бывшем Царском Селе, а ныне — городе Пушкине, можно посетить дачу Александра Сергеевича, где поэт с супругой провели лето 1831 года.

Сейчас по адресу ул. Пушкинская, 2/19, работает музей, где воссоздана обстановка дома и рабочий кабинет Пушкина. По отзывам посетителей, здесь уютно и интересно, персонал радушно встречает гостей и охотно рассказывает об истории дома и предметах из экспозиции. Перед поездкой будет полезно посетить сайт музея.

Мемориальный музей-квартира Пушкина на набережной реки Мойки

Экспозиция этого музея рассказывает о последних годах жизни поэта. Здесь обязательно стоит побывать, чтобы своими глазами увидеть множество реликвий, дошедших к нам через года. Здесь выставлены письменный стол Пушкина и вольтеровское кресло, в котором он так любил отдыхать, дорожный ларец с принадлежностями, чернильница, трость и многие другие вещи, действительно принадлежавшие поэту.

Практика

Есть здесь и немало предметов, которыми владела Наталья Николаевна: флакон для духов, свадебные туфли, расшитые бисером кошельки, ювелирные изделия и другие личные вещи.

Отдельная часть экспозиции посвящена последним часам жизни поэта. Сохранился жилет, в котором Пушкин отправился на дуэль, подписанные секундантами условия поединка, локон волос, срезанный у покойного, его посмертная маска и диван, на котором умер Пушкин.

Адрес музея: набережная реки Мойки, дом 12. Подробнее об экспозиции и часах работы можно узнать на сайте.

Музей-заповедник Болдино

В Болдине, имении своих предков, Пушкин оказался вынужденным затворником в 1830 году: из-за холерного карантина дороги были перекрыты, и поэту пришлось провести осень вдали от столицы. Второй раз Пушкин посетил имение в 1833 году, снова осенью, и создал здесь «Пиковую даму», «Медного всадника», «Сказку о рыбаке и рыбке» и множество стихотворений.

Сейчас в Болдине работает музейный комплекс, включающий восстановленные на исторических местах кухню, конюшню, амбары, людскую. В этих сооружениях действуют выставки предметов пушкинской эпохи. Неподалёку маленьких гостей ждёт Детский музей пушкинских сказок.

Музей-заповедник «Михайловское»

Михайловское, имение матери Пушкина, известно как место ссылки поэта. Он приезжал сюда несколько раз и проводил месяцы в уединении, работе, общении с соседями. В соседнем имении Тригорском, принадлежавшем Прасковье Осиповой-Вульф, он часто виделся с племянницей хозяйки, Анной Керн, которой посвятил много стихов, в том числе и известные каждому школьнику строки «Я помню чудное мгновенье».

Сегодня здесь действует большой мемориальный комплекс, в состав которого входят три усадьбы — Михайловское, Тригорское и Петровское, а также усыпальница Ганнибалов-Пушкиных при Святогорском Свято-Успенском монастыре, где находится могила самого Александра Сергеевича.

Неподалёку, в посёлке Пушкинские Горы, находится научно-культурный центр Пушкинского заповедника. Если вы планируете поехать сюда, загляните на официальный сайт музея-заповедника. Здесь вы найдёте много исторических комментариев, справочной информации и других полезных данных.

«Поедем, я готов»

«Поедем, я готов…» — так начинается написанное в 1829 году стихотворение Пушкина. Итак, поедем? Если вы любите историю Отечества и литературное наследие Александра Сергеевича, то вам стоит хотя бы один раз съездить по пушкинским местам. Вы можете поехать самостоятельно или приобрести готовый тур «под ключ» в туристическом агентстве. В любом случае незабываемые впечатления и воспоминания на годы вперёд будут вам обеспечены! И обязательно возьмите с собой в дорогу томик любых произведений поэта — особенное удовольствие читать их там, где были они написаны.