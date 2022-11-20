На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Со склонов вулкана Шивелуч, расположенного на Камчатке, начали скатываться раскаленные лавины. О этом пишут "Известия" со ссылкой на Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Об извержении вулкана специалисты уже предупреждали.

"Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", — передает слова Алексея Озерова РИА Новости.

Также стало известно о том, что проснулся самый большой вулкан Евразии - Ключевская сопка. Об этом сообщает сообщает ИА DEITA.RU. Каждый час происходят выбросы до десяти раскаленных бомб, что указывает на скорое излитие лавовых и грязевых потоков.