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4 часа назад

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Катя Кобышева

Со склонов вулкана Шивелуч, расположенного на Камчатке, начали скатываться раскаленные лавины. О этом пишут "Известия" со ссылкой на Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Об извержении вулкана специалисты уже предупреждали.

"Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", — передает слова Алексея Озерова РИА Новости.

Также стало известно о том, что проснулся самый большой вулкан Евразии - Ключевская сопка. Об этом сообщает сообщает ИА DEITA.RU. Каждый час происходят выбросы до десяти раскаленных бомб, что указывает на скорое излитие лавовых и грязевых потоков.

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Места,Видео,Алексей Озеров,РАН,
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