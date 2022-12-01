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31 минуту назад

Американские аналитики раскрыли топ самых дорогих городов мира

Мира Маркина

Аналитики компании Economist Intelligence Unit провели исследование с целью выяснить, в каких городах мира самая дорогая жизнь. Тель-Авив упустил первое место по итогам 2022 года.

Аналитики составили топ самых дорогих городов мира
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самыми дорогими городами мира признали Нью-Йорк и Сингапур. Таким образом, по итогам уходящего года израильский Тель-Авив упустил первенство. Финансовый центр Китая – Гонконг – оказался на третьей строчке топа.

В десятку также попали Лос-Анджелес и Сан-Франциско, Цюрих, Женева, Париж, Копенгаген и Сидней.

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Российские Москва и Санкт-Петербург оказались на 37 и 73 строчках соответственно. Замыкает список из 172 самых дорогих городов сирийский Дамаск.

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