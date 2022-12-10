Загадочное морское существо найдено выброшенным на пляж

Пользователи социальной сети Reddit были сбиты с толку после того, как на платформе были размещены изображения таинственного морского существа, выброшенного на британский пляж.

Фото: Reddit Reddit

Пользователи Reddit окрестили это животное «маленьким Лохнесским чудовищем» из-за его сходства с существом из шотландской легенды.

«Нашел это на днях на пляже, кто-нибудь знает, что это такое?», - написал пользователь, опубликовавший снимок.

У животного плоская округлая голова, четыре плавника разного размера и длинный хвост. Его тело темно-серого цвета с белыми пятнами на голове вплоть до хвоста.

Шокированные пользователи Reddit бросились в раздел комментариев, чтобы обсудить, что это за существо может быть: один сравнил его с «демоном из сонного паралича», а другие назвали животное «малышом Несси» в честь Лохнесского чудовища.

Некоторые люди предположили, что это мог быть «динозавр». Была также версия, что это «лиоплевродон», хищная морская рептилия, вымершая в позднеюрский период.