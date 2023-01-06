Историк рассказал, где отмечали Новый год в царской Москве

Историк Олег Фочкин рассказал, в каких ресторанах праздновали Новый год в царской Москве. Об этом сообщает "Мослента".
По словам историка, главным праздничным местом было заведение при гостинице "Метрополь". Там отдыхали самые богатые купцы-мануфактурщики, конезаводчики и любители ипподрома.
"Устраивались тематические программы, в соответствии с которыми все и оформлялось. Однажды в 1900-х годах это была авиация: под куполом ресторана можно было видеть транспаранты, спускавшиеся с дирижаблей", — поделился эксперт.
Военные вместе с семьями ходили в ресторан "Прага" на Арбате. В конце вечера заведение дарило дамам цветы и парфюм.
Творческая интеллигенция собиралась в ресторане "Яр". Гости во фраках угощались икрой, фруктами и балыком. Студенты веселились в трактире в подвалах ГУМа, а простые люди гуляли на ярмарке на Манеже.