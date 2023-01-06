Историк рассказал, где отмечали Новый год в царской Москве

Историк Олег Фочкин рассказал, в каких ресторанах праздновали Новый год в царской Москве. Об этом сообщает "Мослента".

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По словам историка, главным праздничным местом было заведение при гостинице "Метрополь". Там отдыхали самые богатые купцы-мануфактурщики, конезаводчики и любители ипподрома.

"Устраивались тематические программы, в соответствии с которыми все и оформлялось. Однажды в 1900-х годах это была авиация: под куполом ресторана можно было видеть транспаранты, спускавшиеся с дирижаблей", — поделился эксперт.

Военные вместе с семьями ходили в ресторан "Прага" на Арбате. В конце вечера заведение дарило дамам цветы и парфюм.