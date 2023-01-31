Способ передвижения в Колумбии для самых отчаянных: видео

Что вы могли бы мысленно представить, услышав словосочетание «плохая инфраструктура»? Разбитые дороги? Старый автобусный парк? Длинные очереди на остановках? Вряд ли то, как приходится добираться жителям горных провинций Колумбии в город.

Город Акация, а также провинции Гуабеталь и Лос-Пинос (находятся в колумбийском регионе Мета) соединены парой импровизированных канатных дорог над каньоном Рио-Негро. Длина зиплайна – 800 метров. Пассажир подстрахован на время поездки импровизированным ремнем безопасности и использует ветку дерева для торможения в конце пути. По тросам, каждому из которых не меньше 50 лет, перевозят все, что можно – от продуктов питания и мелких животных до людей. Такая поездка длится около 30 секунд (в одну сторону) и экономит местным жителям от двух до трех часов ходьбы. Всего им регулярно пользуется около 400 человек, чтобы добраться из дома в город.

Как это происходит на практике, смотрите в видео, которое стало вирусным на форуме Reddit.

Каким бы невероятным ни казался подобный способ передвижения, зиплайн многие считают опасным и не без оснований. С зиплайна можно сорваться. Да и старый трос вряд ли назовешь надежным – вряд ли кто-то ежедневно проверяет его прочность. Часто канатными дорогами пользуются школьники. Ребенок на такой тарзанке по инерции развивает скорость до 88 км/ч. И в конечной точке он может легко получить травму.

В 2015 году мэр Гуаябеталя сообщил Associated Press, что местные группы ополченцев были одной из причин, почему зиплайн не убрали. Вооруженные группы использовали канатку для перевозки оружия и солдат. Но, несмотря на призывы избавиться от нее, она все еще функционирует.