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3 часа назад

Способ передвижения в Колумбии для самых отчаянных: видео

Мира Маркина

Что вы могли бы мысленно представить, услышав словосочетание «плохая инфраструктура»? Разбитые дороги? Старый автобусный парк? Длинные очереди на остановках? Вряд ли то, как приходится добираться жителям горных провинций Колумбии в город.

Город Акация, а также провинции Гуабеталь и Лос-Пинос (находятся в колумбийском регионе Мета) соединены парой импровизированных канатных дорог над каньоном Рио-Негро. Длина зиплайна – 800 метров. Пассажир подстрахован на время поездки импровизированным ремнем безопасности и использует ветку дерева для торможения в конце пути. По тросам, каждому из которых не меньше 50 лет, перевозят все, что можно – от продуктов питания и мелких животных до людей. Такая поездка длится около 30 секунд (в одну сторону) и экономит местным жителям от двух до трех часов ходьбы. Всего им регулярно пользуется около 400 человек, чтобы добраться из дома в город.

Как это происходит на практике, смотрите в видео, которое стало вирусным на форуме Reddit.

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Каким бы невероятным ни казался подобный способ передвижения, зиплайн многие считают опасным и не без оснований. С зиплайна можно сорваться. Да и старый трос вряд ли назовешь надежным – вряд ли кто-то ежедневно проверяет его прочность. Часто канатными дорогами пользуются школьники. Ребенок на такой тарзанке по инерции развивает скорость до 88 км/ч. И в конечной точке он может легко получить травму.

В 2015 году мэр Гуаябеталя сообщил Associated Press, что местные группы ополченцев были одной из причин, почему зиплайн не убрали. Вооруженные группы использовали канатку для перевозки оружия и солдат. Но, несмотря на призывы избавиться от нее, она все еще функционирует.

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