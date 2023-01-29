Почему коты любят шуршать пакетами: видео

Многие наверняка отмечали любовь котов к пакетам всех размеров и видов. Почему же домашние питомцы так любят эти предметы? Тяга котов к шуршащим пакетам объясняется тем, что они по природе своей охотники.

Животные, живущие в квартире, на 90% лишены всех развлечений, из-за чего им становится очень скучно. Если на улице у кошек есть есть трава, листья и кусты, то в домашних условиях они ищут замену природным объектам, используя буквально все, что под лапу попадется. Именно поэтому шуршащие пакеты коты воспринимают как добычу или элемент игры. Кроме того, представители кошачьих обычно прячутся в укрытии, когда выслеживают добычу. В квартире местом для пряток становится пакет.