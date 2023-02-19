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1 час назад

Как устроены фермы по выращиванию нори: видео

Стелла Шмель

Водоросли нори являются основой многих блюд азиатской кухни, чаще всего их используют в качестве ингредиентов для приготовления роллов и суши, а также добавляют в салаты и супы. В России сушеные листы нори тоже стали популярны, поэтому сегодня их можно найти почти в каждом продуктовом магазине в отделе с закусками.

Блогер показала, как выглядят плантации, где выращивают эти водоросли.

Если посмотреть сверху, то эти фермы для водорослей напоминают множество ковров, разложенных прямо в океане.

Чтобы получить урожай, семена водорослей сначала высаживают на поверхность раковин устриц и погружают под воду, а спустя пару месяцев водоросли вырастают и формируют готовый большой пласт, который затем срезают и высушивают.

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Подробнее о том, как выращивают водоросли нори, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, сколько сегодня стоило бы строительство пирамиды Хеопса.

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