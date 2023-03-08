Альпака Пако будет жить у Деда Мороза в Великом Устюге

Альпака по кличке Пако переедет на новое место жительства и поселится в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

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Расположенный в Великом Устюге зоосад Деда Мороза является филиалом Московского зоопарка. До переезда самец альпаки жил на городской ферме ВДНХ.

В зоосаде Деда Мороза уже живет альпака Гоша, которому исполнилось восемь лет, но теперь он будет не один, а в компании с альпакой Пако. Пока Пако адаптируется к новому месту жительства, привыкает к сотрудникам и гостям.

"Он уже радушно встречает всех посетителей, не обделяя вниманием ни одного человека, который останавливается у вольера новосела", - приводит слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой пресс-служба.