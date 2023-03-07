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35 минут назад

У женщины забрали крокодила в расцвете сил

Катя Кобышева

Американке пришлось расстаться с великолепным крокодилом. который жил у нее на заднем дворе более двадцати лет. Об этом пишет "МИР24".

У женщины забрали крокодила в расцвете сил
Фото: UnsplashUnsplash

Жительница Техаса двадцать лет назад украла яйцо самки аллигатора. В положенное время из него вылупился малыш-крокодильчик. Любительница экзотических животных поселила его на заднем дворе своего дома, новый питомец рос и отлично развивался, о нем заботились и любили его. Но через двадцать лет о нехорошем поступке американки стало известно, крокодила у нее отобрали и передали в ближайший зоопарк. Кстати, в неволе крокодилы доживают до 80, а то и ста лет.

За незаконное содержание крокодила женщине грозит штраф, а вот по краже срок давности истек, за это она наказание не понесет.

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