У женщины забрали крокодила в расцвете сил

Американке пришлось расстаться с великолепным крокодилом. который жил у нее на заднем дворе более двадцати лет. Об этом пишет "МИР24".
Жительница Техаса двадцать лет назад украла яйцо самки аллигатора. В положенное время из него вылупился малыш-крокодильчик. Любительница экзотических животных поселила его на заднем дворе своего дома, новый питомец рос и отлично развивался, о нем заботились и любили его. Но через двадцать лет о нехорошем поступке американки стало известно, крокодила у нее отобрали и передали в ближайший зоопарк. Кстати, в неволе крокодилы доживают до 80, а то и ста лет.
За незаконное содержание крокодила женщине грозит штраф, а вот по краже срок давности истек, за это она наказание не понесет.