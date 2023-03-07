У женщины забрали крокодила в расцвете сил

Жительница Техаса двадцать лет назад украла яйцо самки аллигатора. В положенное время из него вылупился малыш-крокодильчик. Любительница экзотических животных поселила его на заднем дворе своего дома, новый питомец рос и отлично развивался, о нем заботились и любили его. Но через двадцать лет о нехорошем поступке американки стало известно, крокодила у нее отобрали и передали в ближайший зоопарк. Кстати, в неволе крокодилы доживают до 80, а то и ста лет.