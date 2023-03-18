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2 часа назад

Что было раньше на месте дома на Котельнической набережной: видео

Мира Маркина

Москва, как известно, не сразу строилась... В этом материале "Рамблер" расскажет, что было раньше на том месте, где уже долгие годы стоит здание, известное каждому москвичу – дом на Котельнической набережной.

В аккаунте @follow_the_moskva на просторах социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором авторы подробно рассказывают о том, как выглядело это место до появления знаменитой сталинской высотки и как она строилась.

Авторы проекта — архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский построили легендарную высотку (одну из семи реализованных сталинок в Москве) прямо около слияния двух рек – Яузы и Москвы. Проект осуществлен таким образом, что два корпуса дома расположены вдоль разных набережных – Подгорской и Котельнической.

Существует ли на самом деле подземное море под Москвой

Как реализовывался этот проект и что для этого пришлось сделать с прежними постройками, смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал о главных ароматах Москвы.

Места,Видео,Дмитрий Чечулин,
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