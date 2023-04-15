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Где находится первый в мире подземный отель: видео

Подземный отель в Шанхае – это уникальное сооружение, которое уходит на глубину 88 метров под землю. Отель Shimao Wonderland Intercontinental Hotel построен в 2018 году и находится на месте бывшего карьера.

Блогер @Gordey.Bogdanov рассказал, что 16-этажный отель имеет 337 номеров, в том числе 19 номеров-вилл с личными бассейнами и террасами. Строительство отеля длилось 10 лет, к работе над ним были привлечены специалисты со всех концов света, а весь проект обошелся в почти в 300 миллионов долларов.

Как выглядит самый глубокий и страшный бассейн в мире

Подробнее о том, чем интересен первый подземный отель в мире, смотрите в видео.

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