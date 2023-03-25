Бассейн Deep Dive в Дубае является самым глубоким бассейном в мире. Его глубина составляет 60 метров, а общий объем воды – 14 миллионов литров.

Блогер @Gordey.bogdanov показал, как выглядит самый глубокий бассейн в мире и из чего он состоит.

Бассейн построен в виде затопленного города и имеет несколько платформ на разной глубине. Под водой можно найти затопленные квартиры, библиотеки и даже игровые комнаты. Также бассейн имитирует различные условия погружения, включая штормовые волны и течения.

Подробнее о том, как выглядит самый глубокий бассейн в мире, смотрите в видео.