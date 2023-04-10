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Крокодил укусил заснувшего на пляже австралийца

На австралийском пляже Ньюэлл-Бич 65-летнего мужчину укусил крокодил.

Крокодил укусил заснувшего на пляже австралийца
© Unsplash.com

Мужчина задремал на песке, а проснулся ужасом от того, что его укусил крокодил. Австралиец поспешно обратился в больницу, где ему оказали помощь.

Расследованием инцидента займется специальный департамент. Жителей предупредили, что в вечерние часы следует быть осторожными в воде, потому что в океане могут плавать пресмыкающиеся. Отдыхать на песке австралийцам советуют в 50 метрах от воды.

Это последнее из нескольких недавних нападений крокодилов на севере Австралии. В феврале мужчина и его собака вошли в воду на лодке к югу от Куктауна, когда на них обоих напал крокодил.

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