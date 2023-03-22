Ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии

Семья из Австралии нашла в кровати своего дома большую ядовитую змею. Их историю рассказывает издание LADBible.

Фото: Zachery's Snake and Reptile Relocation Zachery's Snake and Reptile Relocation

Семья обратилась к профессиональному змеелову Закери и попросила помочь им в городе Квинсленд. Они рассказали, что вернулись домой и увидели в кровати огромную змею коричневого цвета, она лежала прямо на одеяле.

Закери быстро смог справиться со змеей, поймал ее и отпустил на волю. Он отметил, что она относится к смертельно опасному виду змей. Их яд губителен для человека, в случае укуса жертва умирает за несколько минут.

Подписчики Закери удивились тому, как он отважно справляется со змеями. В комментариях к его посту они заявили, что больше не смогли бы жить в своем доме после подобного инцидента.