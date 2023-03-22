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28 минут назад

Ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии

Мария Каткова

Семья из Австралии нашла в кровати своего дома большую ядовитую змею. Их историю рассказывает издание LADBible.

Ядовитая змея поселилась в кровати в Австралии
Фото: Zachery's Snake and Reptile RelocationZachery's Snake and Reptile Relocation

Семья обратилась к профессиональному змеелову Закери и попросила помочь им в городе Квинсленд. Они рассказали, что вернулись домой и увидели в кровати огромную змею коричневого цвета, она лежала прямо на одеяле.

Закери быстро смог справиться со змеей, поймал ее и отпустил на волю. Он отметил, что она относится к смертельно опасному виду змей. Их яд губителен для человека, в случае укуса жертва умирает за несколько минут.

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Подписчики Закери удивились тому, как он отважно справляется со змеями. В комментариях к его посту они заявили, что больше не смогли бы жить в своем доме после подобного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего обнаружена самая старая карманная мышь.

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