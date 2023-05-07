Где находится первая в мире подводная вилла: видео
Подводная вилла Мурака на Мальдивах была открыта в 2018 году и считается одной из самых роскошных и дорогих подводных вилл в мире.
Ее площадь составляет около 600 квадратных метров. На вилле оборудована спальня, гостиная, ванная комната, кабинет и терраса с бассейном.
Интересно, что при строительстве виллы использовались только экологически чистые материалы, а также были применены инновационные технологии для сохранения окружающей среды.
Вилла также оснащена системой очистки воды и воздуха, что обеспечивает комфортное проживание гостей.
Об этом рассказал блогер @Gordey.bogdanov на своей странице в TikTok.
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