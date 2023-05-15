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В России медведь подошел к ледоколу и попал на видео

В ходе буксировки одного судна в Енисейском заливе, российский атомный ледокол «Вайгач» неожиданно столкнулся с необычным гостем - белым медведем. Инцидент был зафиксирован на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Атомфлот».

В ролике видно, как хищник медленно подходит к ледоколу, аккуратно перемещаясь по льду. По сообщению канала, медведь проявил интерес к судну, привлеченный запахом пищи, доносившимся из камбуза.

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Однако, экипаж не смог угостить хищника, поскольку покормить белых медведей запрещено. И хотя животное осталось без угощения, его визит к «Вайгачу» вызвал интерес и удивление у людей на борту судна.

Ранее мы писали о том, как медведь в Канаде залез в автомобиль и выпил 69 банок газировки.

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