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Остров из фильма про Бонда выставлен на продажу

Остров на Багамах Литтл-Пайп-Кей выставили на продажу за 100 миллионов долларов. На нем проходили съемки фильмов "Пираты Карибского моря" и части бондианы "Казино Рояль". Об этом сообщает Daily Mail.

Остров из фильма про Бонда выставлен на продажу
© LVH Global Inc.

Остров находится в Эксумском архипелаге, его площадь составляет 16 гектар, всего в архипелаге 365 островов. Его особенность заключается в том, что он покрыт джунглями, а окружает его чистая лазурная вода.

На Литтл-Пайп-Кей есть четыре постройки, все они представляют собой гостевые дома со спальнями и ванными комнатами. В самом большом доме расположен спа-салон и тренажерный зал. Также на нем расположена вертолетная площадка и пирс для лодок.

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Также на острове обитают дикие виды животных и растений. Представители компании, продающей остров, заявляют, что природа здесь осталась "максимально естественной".

Ранее сообщалось, что последний подарок Леди Ди от Доди Файеда продадут с аукциона.

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