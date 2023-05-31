Блогер @Detlektor рассказал, что озеро приобрело такую форму из-за того, что образовалось в кратере вулкана, который раньше находился на этом месте. Глубина озера составляет чуть более 80 метров, через разломы на дне водоем соединяется с океаном. В результате чего на глубине озера вода более соленая. Ближе к поверхности вода пресная из-за осадков и ручьев, которые наполняют водоем.