Где находится идеально круглое озеро: видео
Круглое озеро Лалолало расположено на одном из островов Тихого океана и считается одним из самых красивых и удивительных в мире.
Блогер @Detlektor рассказал, что озеро приобрело такую форму из-за того, что образовалось в кратере вулкана, который раньше находился на этом месте. Глубина озера составляет чуть более 80 метров, через разломы на дне водоем соединяется с океаном. В результате чего на глубине озера вода более соленая. Ближе к поверхности вода пресная из-за осадков и ручьев, которые наполняют водоем.
Подробнее о том, где находится озеро идеальной круглой формы, смотрите в видео.
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