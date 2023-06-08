Названы безопасные для купания и отдыха пляжи Москвы

Совсем скоро в столице будет открыт купальный сезон – в регионе вода в реках и крупных водоемах прогреется до комфортных значений уже в середине месяца. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.