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Эксперт рассказала, на каких пляжах Москвы безопасно купаться и отдыхать

Совсем скоро в столице будет открыт купальный сезон – в регионе вода в реках и крупных водоемах прогреется до комфортных значений уже в середине месяца. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Названы безопасные для купания и отдыха пляжи Москвы
© РИА Новости

Она также перечислила зоны отдыха и водоемы Москвы и Подмосковья, которые отвечают всем заявленным санитарным требованиям.

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  1. Путяевский пруд № 1 с песчаным пляжем, на территории которого есть аттракционы и кафе. Рассчитан примерно на 1 500 человек.
  2. Пляж "Серебряный бор – 2" – его принято считать одним из самых чистых в городе. Место отдыха оборудовано душем, раздевалками, здесь дежурят спасатели и имеется медицинский пункт.
  3. Тропарево. К услугам отдыхающих бесплатные шезлонги, песчано-травяной берег, деревянные настилы у воды. Работает прокат велосипедов и роликов.
  4. Зона отдыха "Мещерское". Местный пруд неглубокий, поэтому вода в нем хорошо прогревается. На территории есть зона для игр – и в воде, и на берегу.
  5. Пляж "Динамо". Не так давно он был закрытым, однако на сегодняшний день все желающие могут приехать сюда для принятия солнечных ванн и купаний в прозрачной воде. На пляже имеется детская игровая зона, волейбольная площадка и теннисный корт.
  6. Озеро Черное. Неглубокий искусственный водоем расположен в Зеленограде – его максимальная глубина составляет 2 метра.
  7. Большой городской пруд. Еще один пляж в Зеленограде, который занимает 1,5 км. Территория обустроена: можно найти зонтики и медицинский пункт. В течение дня здесь дежурят спасатели. Помимо этого, на пляже предоставляются услуги аренды лодок и катамаранов.
  8. Школьное озеро. Просторный пляж с неглубоким озером. Шезлонгов и кафе здесь, к сожалению, нет, но имеются кабинки для переодевания, турники и волейбольная площадка.
  9. Пляж "Серебряный бор – 3" занимает 450 метров, на его территории есть две зоны отдыха. Отдыхающим доступны 2 волейбольные площадки и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.

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