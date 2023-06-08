Названы безопасные для купания и отдыха пляжи Москвы

Эксперт рассказала, на каких пляжах Москвы безопасно купаться и отдыхать
Совсем скоро в столице будет открыт купальный сезон – в регионе вода в реках и крупных водоемах прогреется до комфортных значений уже в середине месяца. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Она также перечислила зоны отдыха и водоемы Москвы и Подмосковья, которые отвечают всем заявленным санитарным требованиям.
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- Путяевский пруд № 1 с песчаным пляжем, на территории которого есть аттракционы и кафе. Рассчитан примерно на 1 500 человек.
- Пляж "Серебряный бор – 2" – его принято считать одним из самых чистых в городе. Место отдыха оборудовано душем, раздевалками, здесь дежурят спасатели и имеется медицинский пункт.
- Тропарево. К услугам отдыхающих бесплатные шезлонги, песчано-травяной берег, деревянные настилы у воды. Работает прокат велосипедов и роликов.
- Зона отдыха "Мещерское". Местный пруд неглубокий, поэтому вода в нем хорошо прогревается. На территории есть зона для игр – и в воде, и на берегу.
- Пляж "Динамо". Не так давно он был закрытым, однако на сегодняшний день все желающие могут приехать сюда для принятия солнечных ванн и купаний в прозрачной воде. На пляже имеется детская игровая зона, волейбольная площадка и теннисный корт.
- Озеро Черное. Неглубокий искусственный водоем расположен в Зеленограде – его максимальная глубина составляет 2 метра.
- Большой городской пруд. Еще один пляж в Зеленограде, который занимает 1,5 км. Территория обустроена: можно найти зонтики и медицинский пункт. В течение дня здесь дежурят спасатели. Помимо этого, на пляже предоставляются услуги аренды лодок и катамаранов.
- Школьное озеро. Просторный пляж с неглубоким озером. Шезлонгов и кафе здесь, к сожалению, нет, но имеются кабинки для переодевания, турники и волейбольная площадка.
- Пляж "Серебряный бор – 3" занимает 450 метров, на его территории есть две зоны отдыха. Отдыхающим доступны 2 волейбольные площадки и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.
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