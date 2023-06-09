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Как живется в доме, через который проходит метро: видео

Китай – это страна, которая порой удивляет своими технологическими новшествами и архитектурными решениями.

Одним из таких проектов является жилой дом, через который проходит линия метро.

Этот дом находится в Чунцине, одном из самых густонаселенных городов Китая. Число жителей города насчитывает 31 миллион человек, из-за чего на этой территории очень плотная застройка.

Когда возникала необходимость провести новую ветку метро через один из районов, перед архитекторами возникла проблема в виде 19-этажного здания. Как оказалось, дом обогнуть нельзя, потому что с одной стороны находятся холмы, а с другой — река. А спустить метро под землю не позволили особенности грунта.

Чтобы уменьшить звук от проезжающего поезда, инженерам удалось построить рельсы так, чтобы внутри дома шум от вагонов не превышал по громкости работающую посудомоечную машинку.

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Об этом месте рассказал блогер @Petya_english.

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