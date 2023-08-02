Даже во времена развитых технологий, этот футуристичный монорельс привлекает внимание туристов со всего мира.

Монорельс Сенан был открыта в 1970 году, протяженность его линии 6,6 километров, благодаря чему он соединяет города Камакура и Фудзисава. Летящий над городом "перевернутый трамвай" провозит за пассажиров от первой до конечной станции за 14 минут.

За время поездки пассажиры с высока наслаждаются красивыми видами на город, а в ясную погоду могут даже увидеть гору Фудзи.

Об этом месте рассказала в своем видео блогер @Miladyfairy.