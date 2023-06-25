Место, где невозможно отличить Петербург от Москвы: видео
Район метро Бауманской – это уникальный кусочек Санкт-Петербурга в Москве.
Это один из старейших районов Москвы, расположенный в центре Москвы между Садовым кольцом и рекой Яуза. Он отличается от других локаций города своей архитектурой, сохранившейся с начала XIX века.
Здания здесь имеют стилистические элементы, которые типичны для строений в Петербурге: например, колонны, пилястры, карнизы и фронтон.
Если вы хотите почувствовать атмосферу Санкт-Петербурга не выезжая за пределы Москвы, то обязательно прогуляйтесь по улицам этого района.
Об этом рассказал в своем видео блогер @Eskvortsov.
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