Если вы когда-нибудь бывали в Барселоне, то наверняка слышали о доме без углов и ровных линий. Это знаменитый проект Каса Мила, который был построен в начале XX века архитектором Антонио Гауди.

Казалось бы, как можно построить дом без углов и ровных линий? Но Гауди смог это сделать. Каждый элемент Каса Мила имеет свою форму и размер, но они все гармонично сочетаются друг с другом. Дом выглядит как органическое творение природы, а не как создание человека.

Каса Мила – это не только интересный архитектурный объект, но и настоящее произведение искусства, охраняемое ЮНЕСКО. Внутри дома можно увидеть красивые мозаичные полы, оригинальные потолки и необычные формы окон.

Но самое примечательное – это крыша дома, которая является настоящим шедевром Гауди. Она украшена различными фигурами и статуями, которые символизируют природу и жизнь.

Об этом рассказала блогер @Renovaanna.