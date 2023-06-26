Почему картины Кандинского нужно слушать: видео
Наличие музыкального образования у художника Василия Кандинского сильно повлияло на его творчество.
Картины Кандинского нужно не просто лицезреть в музее или на фото, а буквально «слушать», как музыку. Это можно объяснить тем, что работы художника визуально воплощают звуки: каждый цвет обозначает какой-либо музыкальный инструмент. У Кандинского даже была специальная таблица, куда он записывал свои звукоцветовые ассоциации — «Параллели цвета и звука».
Вот несколько примеров из таблицы художника:
- Светло-фиолетовый — английский рожок
- Насыщенный фиолетовый — гобой
- Оранжевый — альт или колокол
- Светло-синий — флейта
- Темно-синий — виолончель
- Желтый — высокая громкая труба
- Зеленый — мелодичные звуки скрипки
- Теплый красный — звучание фанфар
- Холодный красный — низкие звуки виолончели
- Розовый — свирель
Об этом интересном факте в своем видео рассказала блогер @renovaanna. Девушка также дала послушать, как звучит одна из картин Кандинского — «Желто-красно-синее».
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