Картины Кандинского нужно не просто лицезреть в музее или на фото, а буквально «слушать», как музыку. Это можно объяснить тем, что работы художника визуально воплощают звуки: каждый цвет обозначает какой-либо музыкальный инструмент. У Кандинского даже была специальная таблица, куда он записывал свои звукоцветовые ассоциации — «Параллели цвета и звука».