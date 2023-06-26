$84.08+0.4791.49-0.45

Почему картины Кандинского нужно слушать: видео

Наличие музыкального образования у художника Василия Кандинского сильно повлияло на его творчество.

Картины Кандинского нужно не просто лицезреть в музее или на фото, а буквально «слушать», как музыку. Это можно объяснить тем, что работы художника визуально воплощают звуки: каждый цвет обозначает какой-либо музыкальный инструмент. У Кандинского даже была специальная таблица, куда он записывал свои звукоцветовые ассоциации — «Параллели цвета и звука».

Вот несколько примеров из таблицы художника:

  • Светло-фиолетовый — английский рожок
  • Насыщенный фиолетовый — гобой
  • Оранжевый — альт или колокол
  • Светло-синий — флейта
  • Темно-синий — виолончель
  • Желтый — высокая громкая труба
  • Зеленый — мелодичные звуки скрипки
  • Теплый красный — звучание фанфар
  • Холодный красный — низкие звуки виолончели
  • Розовый — свирель

Васнецов и его "Аленушка": что особенного в одной из главных русских картин

Об этом интересном факте в своем видео рассказала блогер @renovaanna. Девушка также дала послушать, как звучит одна из картин Кандинского — «Желто-красно-синее».

Ранее мы писали о том, кто на самом деле придумал селфи.

Рамблер: главные новости