Где находится огонь, который не гаснет 2500 лет: видео
Загадочная гора Химера в турецкой деревне Чиралы привлекает туристов со всего мира своим уникальным явлением – вечно горящими огнями.
Независимо от погодных условий, огни на горе Химера горят непрерывно. Они также имеют историческое значение: у подножия горы образовался город Олимпос, и именно здесь зажгли первый олимпийский огонь.
Многие ученые пытались разгадать тайну вечно горящих огней, но до сих пор точного объяснения не найдено. Одна из самых распространенных теорий связывает это явление с наличием природного газа, который выбрасывается из земли и воспламеняется при контакте с воздухом.
Гора Химера – это место, где сходятся история, мифология и природа. Огни, горящие уже более двух тысяч лет, являются не только природным феноменом, но и символом тайны и вечности.
Об этом месте рассказал блогер @Dmitrii_travel.
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