Загадочная гора Химера в турецкой деревне Чиралы привлекает туристов со всего мира своим уникальным явлением – вечно горящими огнями.

Независимо от погодных условий, огни на горе Химера горят непрерывно. Они также имеют историческое значение: у подножия горы образовался город Олимпос, и именно здесь зажгли первый олимпийский огонь.

Многие ученые пытались разгадать тайну вечно горящих огней, но до сих пор точного объяснения не найдено. Одна из самых распространенных теорий связывает это явление с наличием природного газа, который выбрасывается из земли и воспламеняется при контакте с воздухом.

Гора Химера – это место, где сходятся история, мифология и природа. Огни, горящие уже более двух тысяч лет, являются не только природным феноменом, но и символом тайны и вечности.

Об этом месте рассказал блогер @Dmitrii_travel.