Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде

Ученые выяснили, почему вода Кровавого водопада в Антарктиде имеет красный цвет. Исследование опубликовано в журнале Frontiers.

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Специалисты Центра характеристики и обработки материалов Джона Хопкинса во главе с ученым Кеном Ливи изучили состав воды и обнаружили в ней высокую концентрацию железосодержащих наносфер. По словам исследователей, они обладают уникальными физическими и химическими свойствами, придавая воде ржавый оттенок.

Мельчайшие наносферы богаты железом, кремнием, кальцием, алюминием, натрием и другими элементами. При окислении они приобретают красный цвет.