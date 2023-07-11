Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде

Ученые раскрыли тайну цвета Кровавого водопада в Антарктиде
Ученые выяснили, почему вода Кровавого водопада в Антарктиде имеет красный цвет. Исследование опубликовано в журнале Frontiers.
Специалисты Центра характеристики и обработки материалов Джона Хопкинса во главе с ученым Кеном Ливи изучили состав воды и обнаружили в ней высокую концентрацию железосодержащих наносфер. По словам исследователей, они обладают уникальными физическими и химическими свойствами, придавая воде ржавый оттенок.
Мельчайшие наносферы богаты железом, кремнием, кальцием, алюминием, натрием и другими элементами. При окислении они приобретают красный цвет.
Как выяснили ученые, вода из Кровавого водопада берет свое начало в соленом озере, пролежавшем во льду от 1,5 до 4 миллионов лет.
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