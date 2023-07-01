В Японии находится небольшой остров Окуносима, который также известен как «кроличий остров». Долгое время о его существовании никто не догадывался, ведь он отсутствовал на картах.

В 1925 году на Окуносиме проводились разработки химического оружия. Главными испытуемыми были кролики. Спустя двадцать лет лабораторию уничтожили, а всех людей, которые участвовали в опытах над животными, вывезли.

После того как завод закрыли, подопытные кролики оказались на свободе. Эти животные известны своей способностью к размножению, а потому вскоре остров стали населять тысячи новых жителей. Сейчас Окуносима очень популярен среди туристов, они постоянно ездят туда с экскурсиями — посмотреть на пушистых обитателей.

Об этом интересном факте рассказал блогер @etonuznoznat.