Назван самый загрязненный город в мире

Столица Индонезии Джакарта стала самым загрязненным крупным городом в мире. Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на данные компании по мониторингу качества воздуха IQAir.

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По концентрации частиц PM2,5 Джакарта опередила других лидеров этого антирейтинга, в том числе Эр-Рияд, Доху и Лахор.

В Джакарте регулярно регистрируется "нездоровый" уровень PM2,5, который значительно превышает рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения нормы. Загрязнение воздуха ежегодно приводит примерно к 7 миллионам преждевременных смертей, следует из подсчетов экспертов.

Ранее президент страны заявлял о планах снизить уровень загрязнения и перенести в 2024 году столицу в Нусантару на острове Борнео. Жители Джакарты регулярно жалуются на промышленный смог и пробки на дорогах, которые негативно отражаются на их самочувствии.