Дом в Новой Москве выставили на продажу за 5 млрд рублей
Трехэтажную усадьбу в Новой Москве выставили на продажу за 5,3 миллиарда рублей. Дом общей площадью 3000 квадратных метров находится в восьми километрах от МКАД в деревне Городище. Об этом сообщает Moslenta.ru.
Согласно объявлению, размещенному на сайте ЦИАН, резиденция находится в камерном поселке с военизированной охраной. Дом разделен на отдельные самодостаточные блоки: мужской, женский, блоки для семьи детей с собственными кухнями. Также архитекторы предусмотрели общую зону, для всех жильцов есть гостиная с камином и выходом во внутренний двор, просторный холл и зал приемов. Во внутреннем дворе дома расположена закрытая беседка с зоной барбекю, высажен газон и организованы зоны отдыха.
В усадьбе также есть бильярдная с камином, винный погреб, домашний кинотеатр и зона спа, включающая тренажерный зал, санузел, тридцатиметровый бассейн, джакузи, сауну на дровах, хамам, купель.
Объявление о продаже усадьбы вызвало бурную реакцию у москвичей.
«Свободная продажа, есть ипотека?», «Завтра прям пойду и куплю», «Ипотека на 1000 лет под 11,7 процента», «А что так дешево?», «Я так понимаю, после продажи продавец улетает в космос и ищет жилье там», — написали они в комментариях к посту о продаже дома в Telegram.