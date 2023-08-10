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Дом в Новой Москве выставили на продажу за 5 млрд рублей

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    Трехэтажную усадьбу в Новой Москве выставили на продажу за 5,3 миллиарда рублей. Дом общей площадью 3000 квадратных метров находится в восьми километрах от МКАД в деревне Городище. Об этом сообщает Moslenta.ru.

    Согласно объявлению, размещенному на сайте ЦИАН, резиденция находится в камерном поселке с военизированной охраной. Дом разделен на отдельные самодостаточные блоки: мужской, женский, блоки для семьи детей с собственными кухнями. Также архитекторы предусмотрели общую зону, для всех жильцов есть гостиная с камином и выходом во внутренний двор, просторный холл и зал приемов. Во внутреннем дворе дома расположена закрытая беседка с зоной барбекю, высажен газон и организованы зоны отдыха.

    В усадьбе также есть бильярдная с камином, винный погреб, домашний кинотеатр и зона спа, включающая тренажерный зал, санузел, тридцатиметровый бассейн, джакузи, сауну на дровах, хамам, купель.

    Объявление о продаже усадьбы вызвало бурную реакцию у москвичей.

    «Свободная продажа, есть ипотека?», «Завтра прям пойду и куплю», «Ипотека на 1000 лет под 11,7 процента», «А что так дешево?», «Я так понимаю, после продажи продавец улетает в космос и ищет жилье там», — написали они в комментариях к посту о продаже дома в Telegram.

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