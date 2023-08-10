Дом в Новой Москве выставили на продажу за 5 млрд рублей

Трехэтажную усадьбу в Новой Москве выставили на продажу за 5,3 миллиарда рублей. Дом общей площадью 3000 квадратных метров находится в восьми километрах от МКАД в деревне Городище. Об этом сообщает Moslenta.ru.

Согласно объявлению, размещенному на сайте ЦИАН, резиденция находится в камерном поселке с военизированной охраной. Дом разделен на отдельные самодостаточные блоки: мужской, женский, блоки для семьи детей с собственными кухнями. Также архитекторы предусмотрели общую зону, для всех жильцов есть гостиная с камином и выходом во внутренний двор, просторный холл и зал приемов. Во внутреннем дворе дома расположена закрытая беседка с зоной барбекю, высажен газон и организованы зоны отдыха.